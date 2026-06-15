Lanzan convocatoria Apoyo al Desempleo para el Bienestar, habrá capacitación

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Para respaldar a aquellas personas que por algún motivo hayan perdido su fuente de empleo, el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, lanzó oficialmente la convocatoria Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026, programa que este año vendrá acompañado de capacitación.

En compañía de José Francisco Cabrera Anaya, Director General de Empleo y Productividad, el titular de la Secretaría del Trabajo estatal, precisó que este 2026 se cumplen tres años continuos en el que se ha lanzado dicho programa, por lo que las personas desempleadas, además del apoyo económico, también recibirán capacitación a través de cursos que se imparten en las 47 Escuelas de Artes y Oficios (EDAyO) del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), el objetivo es que obtengan su certificación y se reinserten al sector laboral o se autoempleen con mejores condiciones.

“Estamos buscando que el Apoyo al Desempleo sea un círculo virtuoso en el que la persona desempleada pueda capacitarse en un curso o en un taller y salir adelante de manera digna, más rápida y en mejores condiciones, ya sea para insertarse en el sector laboral ya sea en una fábrica, empresa o institución o en todo caso, inaugurar un proyecto de autoempleo”, dijo.

Desde Toluca, precisó que este programa consta de un apoyo económico mensual de 3 mil pesos hasta en tres ocasiones, todo depende del número de solicitudes que reciban. Por ello, en esta ocasión tendrán un presupuesto de casi 53 millones de pesos monto con el que pretenden brindar más de 17 mil apoyos y la prioridad serán las personas con discapacidad.

Si estás interesado, debes cumplir con ciertos requisitos que son: haber perdido el empleo en los últimos 18 meses; que la fuente laboral sea formal; la edad es de 18 y hasta 64 años desempleados. El periodo de registro será del 22 de junio al 5 de julio.

Enfatizó que tal es el éxito de este programa es que se ha calificado con un 98 por ciento de aprobación. Y para continuar con la mejor eficacia, los sectores prioritarios de atención son: personas en pobreza multidimensional, enfermedades crónico degenerativas, con capacidades diferentes, que cuidan a una persona con discapacidad, repatriados, ser víctima de algún delito o por violencia de género.

“En el momento que encontramos este tipo de características, de inmediato lo calificamos como apoyo para el programa”, afirmó.