Entrega Delfina Gómez 32 nuevas patrullas para reforzar la seguridad en Valle de Chalco

Valle de Chalco, Méx.- Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad pública en la zona oriente de la entidad, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de 32 nuevas patrullas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, unidades que permitirán ampliar la capacidad operativa de la corporación y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

Acompañada por el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, autoridades federales, estatales y municipales, la mandataria estatal destacó que la seguridad de las familias mexiquenses constituye una de las principales prioridades de su administración, por lo que reiteró la importancia de mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para consolidar entornos de paz y bienestar.

Gómez Álvarez reconoció el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Valle de Chalco para destinar recursos públicos al fortalecimiento de la seguridad municipal mediante la adquisición de unidades de última generación, las cuales contribuirán a dignificar la labor policial y mejorar las condiciones de trabajo de los elementos encargados de proteger a la población.

La gobernadora subrayó que la construcción de la paz requiere no sólo de equipamiento y fortalecimiento institucional, sino también de políticas públicas enfocadas en atender las causas que generan la violencia, mediante acciones relacionadas con la educación, el deporte, la justicia social y el desarrollo comunitario.

Asimismo, resaltó los resultados obtenidos en materia de seguridad en la región oriente del Estado de México gracias a la estrategia de coordinación impulsada por el Gobierno federal. Entre ellos mencionó una reducción del 35 por ciento en los homicidios dolosos en los municipios donde opera el Mando Unificado, así como acciones contra la extorsión que permitieron evitar pérdidas económicas por más de nueve millones de pesos en una sola semana.

De igual forma, señaló que las jornadas de paz y desarme voluntario han permitido retirar de circulación más de siete mil objetos relacionados con actividades delictivas, entre armas de fuego, granadas y cartuchos útiles.

La mandataria estatal hizo un reconocimiento a los integrantes de las corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal, así como a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Marina, por el trabajo que realizan diariamente para garantizar la tranquilidad de la población.

Por su parte, el presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Alan Velasco Agüero, destacó que el municipio no había incorporado unidades nuevas a su parque vehicular de seguridad desde hacía más de siete años, situación que comenzó a revertirse a partir del año pasado con una estrategia de fortalecimiento institucional.

El alcalde informó que con la entrega de las nuevas patrullas el municipio cuenta ya con 77 unidades destinadas a tareas de vigilancia, prevención del delito y atención ciudadana, lo que representa un avance significativo para atender las necesidades de seguridad de una de las demarcaciones con mayor densidad poblacional de la región.

Velasco Agüero agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez y de las autoridades estatales y federales, al tiempo que reconoció la labor de los elementos de Seguridad Pública municipal, quienes diariamente enfrentan los retos que implica garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Alfredo Villarreal García, informó que para la adquisición y equipamiento de las unidades se realizó una inversión de 22.1 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Detalló que el paquete vehicular está integrado por 16 camionetas tipo pick up doble cabina destinadas a labores de prevención y vigilancia, 15 unidades equipadas con sistemas de videovigilancia de 360 grados para fortalecer la identificación de personas con reporte de desaparición u órdenes de aprehensión vigentes, así como una camioneta subblindada destinada a labores de proximidad social y coordinación operativa.

Las nuevas patrullas fueron equipadas conforme a los lineamientos del Manual de Identidad Institucional y cuentan con tecnología orientada a mejorar la supervisión policial, fortalecer la capacidad de respuesta y documentar las actuaciones de los elementos de seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Al término de la ceremonia, la gobernadora Delfina Gómez, acompañada por autoridades estatales y municipales, dio el banderazo de salida a las nuevas unidades, las cuales comenzarán a operar de manera inmediata en distintas zonas del municipio.

Al evento asistieron integrantes del Gabinete estatal, mandos de la Policía Estatal, representantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, miembros del Cabildo de Valle de Chalco, así como presidentas y presidentes municipales de la región oriente de la entidad.