Trump llega a Cumbre del G7 tras acuerdo con Irán

Évian-les-Bains, Francia.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este lunes a la Cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Francia impulsado por el reciente anuncio de un acuerdo preliminar con Irán para poner fin al conflicto en el Golfo Pérsico, mientras la guerra entre Rusia y Ucrania se perfila como uno de los principales temas de discusión entre los líderes mundiales.

La reunión del G7 se celebra del 15 al 17 de junio en la ciudad francesa de Évian-les-Bains bajo la presidencia del mandatario francés, Emmanuel Macron. Además de los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón, participan representantes de la Unión Europea e invitados especiales de diversas regiones del mundo.

Antes de su llegada, Trump anunció que Washington y Teherán alcanzaron un memorando de entendimiento para avanzar hacia el fin de las hostilidades y la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Aunque el acuerdo aún debe concretarse en documentos definitivos y persisten dudas sobre varios de sus términos, la Casa Blanca lo ha presentado como un importante avance diplomático.

Con el tema iraní parcialmente encaminado, el mandatario estadounidense señaló que ahora buscará impulsar esfuerzos para lograr avances en la guerra de Ucrania. Trump sostuvo conversaciones recientes con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque hasta el momento no se ha anunciado ningún acuerdo concreto para una eventual negociación de paz.

La presencia de Zelenskyy en la cumbre busca reforzar el respaldo internacional a Ucrania frente a la invasión rusa y promover una mayor participación de los aliados europeos en cualquier futura negociación. El conflicto continúa siendo una de las principales preocupaciones de seguridad para las potencias occidentales.

Además de los conflictos internacionales, la agenda del G7 contempla discusiones sobre estabilidad económica global, cadenas de suministro, inteligencia artificial, seguridad energética, minerales estratégicos y las relaciones comerciales con China.

Analistas consideran que la cumbre representa una oportunidad para evaluar la capacidad de las principales economías democráticas para mantener una posición común frente a los desafíos geopolíticos actuales, en un contexto marcado por tensiones internacionales, desacuerdos comerciales y la búsqueda de soluciones diplomáticas para conflictos que impactan la economía mundial.