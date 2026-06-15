PROFECO atiende al consumidor durante junta mundialista

Ciudad de México.- En la conferencia mañanera de este lunes, el Procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, presentó el equipo de apoyo de la Profeco para atender al consumidor durante la junta mundialista.

Asimismo, se destacó a “Finabien”, como la opción que más pesos entrega en transferencia y depósito a cuenta en un ejercicio de 400 dólares, con un rendimiento de $7,082.66 pesos mexicanos.

Además de que, hasta el pasado 12 de junio, ya se ha sumado el 75% de las estaciones comprometidas con el bolsillo de las personas consumidoras de combustible al comercializar el litro de diésel en máximo 27 pesos.

Se exhorta a la población a que localicen la gasolinera con precios justos más cercana a su ubicación en nuestro mapa disponible en alertas.gob.mx/estaciones/.

En el monitoreo que realizamos a la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), detectamos que pueden adquirir los 24 productos que la integran desde 777.90 pesos y hasta en 949 pesos.

Consulten el “Quién Es Quién En Los Precios” en el sitio web oficial: qqp.profeco.gob.mx para conocer el costo mínimo, máximo y promedio de más de 3 mil artículos en varios establecimientos comerciales.

Es importante señalar que, como resultado del trabajo articulado entre el gobierno de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, productores y comercializadores, el precio promedio nacional del kilo de jitomate disminuyó a 44.66 pesos.

Por otra parte, un total de 11 mil 952 estaciones de todo el país venden por debajo de los 24 pesos el litro de gasolina regular en seguimiento a la estrategia que beneficia a las mexicanas y mexicanos; esto refleja un 90% de cumplimiento nacional.

Actualmente el precio promedio es de 23.68 pesos. Invita el titular de PROFECO: “Comparen y elijan lo más adecuado a sus necesidades en alertas.gob.mx/estaciones/.”

Finalmente, en sus redes sociales oficiales, el procurador federal del consumidor compartió: “En la edición especial de la @RdelConsumidor publicamos el #EstudioDeCalidad que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó a 49 modelos de pantallas LED de 13 marcas. Échenle un ojo a las evaluaciones en la página oficial: revistadelconsumidor.profeco.gob.mx”