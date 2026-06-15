Designan árbitro uruguayo para el México ante Corea del Sur

Guadalajara, Jalisco.- La FIFA confirmó este lunes el cuerpo arbitral que impartirá justicia en el encuentro entre México y Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encargado de dirigir las acciones será el uruguayo Gustavo Tejera, quien tendrá la responsabilidad de conducir uno de los partidos más atractivos de la fecha, programado para el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.

El silbante sudamericano estará acompañado por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como asistentes de línea. Por su parte, el colombiano Andrés Rojas fungirá como cuarto oficial, mientras que Alexander Guzmán será el árbitro de reserva.

La designación se da en un momento importante para la Selección Mexicana, que buscará dar un paso firme hacia la clasificación a los octavos de final después de imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Aguirre llegará al compromiso con una baja sensible en la defensa. César Montes fue expulsado en tiempo agregado durante el duelo ante los africanos y deberá cumplir un partido de suspensión, por lo que no podrá estar disponible frente al conjunto asiático.

El encuentro promete ser uno de los más disputados de la jornada, ya que Corea del Sur también arrancó con el pie derecho su participación mundialista al derrotar 2-1 a Chequia. Un triunfo podría acercar de manera importante a cualquiera de las dos selecciones a la siguiente ronda.

Además de la designación para el encuentro de México, la FIFA anunció que la estadounidense Tori Penso será la árbitra central del duelo entre Chequia y Sudáfrica. Con ello, se convertirá en la segunda mujer en la historia en dirigir un partido de una Copa del Mundo varonil, una marca que anteriormente consiguió la francesa Stéphanie Frappart durante la edición de Qatar 2022.

De tal manera, el combinado mexicano afina detalles para afrontar un compromiso que podría resultar decisivo en su camino dentro del Mundial 2026.