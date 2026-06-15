Tensión en la México–Toluca por bloqueo y quema de autos

Ocoyoacac, Méx.– Un fuerte bloqueo carretero se registró la tarde de este lunes en la autopista y carretera libre México–Toluca, a la altura del paraje conocido como El Zarco, donde pobladores cerraron la circulación en ambos sentidos y reportaron la quema de varios vehículos, presuntamente utilizados por sujetos señalados como talamontes.

De acuerdo con reportes de automovilistas y testimonios difundidos en el lugar, la situación se tornó violenta luego de que habitantes de comunidades cercanas detectaran la presencia de camionetas que presuntamente transportaban madera extraída de forma ilegal de zonas boscosas de la región.

En respuesta, los pobladores habrían interceptado las unidades, obligado a detener la circulación y posteriormente incendiado al menos algunos de los vehículos, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y seguridad del Estado de México.

El bloqueo provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la México–Toluca, generando filas kilométricas de vehículos varados en dirección tanto a la Ciudad de México como a la capital mexiquense.

Elementos de seguridad estatal y personal de emergencia se trasladaron a la zona para intentar contener el incendio de las unidades y restablecer el tránsito, aunque hasta el cierre de esta edición la vialidad permanecía afectada y con tránsito completamente detenido en el área de El Zarco, dentro de la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac.

Autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas mientras continúan las labores de control y retiro de los vehículos siniestrados.