Atestiguan congresistas inicio de obras del puente Peñón-Texcoco

Redacción

Redacción 15 junio, 2026

15 junio, 2026 Municipios

Municipios congresistas, EdoMéx, Obras, Peñón, Texcoco

congresistas, EdoMéx, Obras, Peñón, Texcoco 0 Comments

Nezahualcóyotl, Méx.- El diputado Francisco Vázquez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, así como diputadas integrantes de la LXII Legislatura mexiquense, asistieron al banderazo de inicio de las obras del puente vehicular Peñón-Texcoco y la conexión con la Avenida 602, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La nueva infraestructura vial impulsará la conectividad entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México, con beneficios para cerca de dos millones de habitantes de Texcoco, Nezahualcóyotl, Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Ecatepec y Chimalhuacán.

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, así como diputadas integrantes de la LXII Legislatura mexiquense, atestiguaron el banderazo de inicio de las obras del puente vehicular Peñón-Texcoco y la conexión con la Avenida 602, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México.

Al agradecer la presencia de diputadas y diputados locales, integrantes del gabinete, personas servidoras públicas estatales y municipales, así como vecinas y vecinos de Texcoco, la gobernadora recordó que las obras se realizarán en dos etapas y son parte de una estrategia coordinada entre los gobiernos federal, estatal y de la Ciudad de México para atender los problemas históricos de congestionamiento vehicular en el Valle de México.

En el evento estuvieron presentes Francisco Luis Quintero Pereda, director general del Centro SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) del Estado de México, y Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno.

Durante su intervención, Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad de la entidad, destacó que esta obra favorecerá la movilidad de cerca de dos millones de personas que transitan por la zona y mejorará las condiciones de circulación de alrededor de 53 mil vehículos que diariamente utilizan esta vialidad. Añadió que los beneficios alcanzarán principalmente a los municipios de Texcoco, Nezahualcóyotl, Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Ecatepec, Chimalhuacán, entre otros.

Al evento asistieron las diputadas María José Pérez Domínguez, María del Carmen de la Rosa Mendoza y Brenda Colette Miranda Vargas, integrantes del grupo parlamentario de morena, en la LXII Legislatura mexiquense.