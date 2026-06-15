Presentarán modificación al trazo del Cablebús en Puebla: Choco Parra

Redacción

Redacción 15 junio, 2026

15 junio, 2026 Nacional e Internacional

Nacional e Internacional 0 Comments

Desde Puebla

El coordinador del gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra informó que la próxima semana presentará la modificación que se realizará al trazo del Cablebús.

En conferencia de prensa, dijo que son ajustes realizados con base en los más de 26 estudios técnicos realizados durante los seis meses que han transcurrido del proceso.

Explicó que se trata de un cambio para que el sistema de transporte llegue a más colonias con un total de nueve estaciones.