SMSEM contribuye a fortalecer la formación docente en prevención de violencia

Toluca, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) sumaron esfuerzos para fortalecer la capacitación del magisterio mexiquense en materia de prevención y atención de la violencia en entornos escolares.

El acuerdo fue suscrito por Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM; María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres; y Tania Montserrat Granados Cervantes, Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Estado de México, con el propósito de acercar herramientas de formación, orientación y acompañamiento a maestras y maestros afiliados a la organización sindical en las 14 regiones del estado.

La firma se realizó en la Sala de la Unidad Académica “Prof. Manuel Hinojosa Giles”, donde docentes, representantes sindicales y autoridades educativas atestiguaron el inicio de una estrategia orientada a fortalecer las capacidades del personal educativo para identificar, prevenir y atender situaciones de violencia que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Durante su intervención, Jenaro Martínez Reyes destacó que las escuelas enfrentan desafíos cada vez más complejos y que las maestras y los maestros requieren mayores herramientas para responder a las realidades que viven sus comunidades educativas, siempre con una visión de protección, inclusión y respeto a los derechos humanos.

Como parte de los trabajos, el magisterio podrá acceder a conferencias, talleres y procesos de capacitación en modalidades presencial, virtual e híbrida sobre temas relacionados con igualdad sustantiva, prevención de la violencia, discriminación, acoso, hostigamiento, derechos humanos y construcción de entornos escolares seguros.

Además, se promoverá entre las comunidades educativas la “Guía para la prevención y detección de violencias en espacios escolares”, así como acciones de sensibilización vinculadas con la campaña “En Redes No Te Enredes”, enfocada en la prevención de riesgos para niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

El convenio también permitirá acercar a las maestras y los maestros información sobre los servicios especializados que brindan las instituciones participantes, entre ellos orientación, atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento para quienes enfrenten situaciones relacionadas con distintos tipos de violencia.

En representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, asistió Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien acompañó este esfuerzo institucional orientado a fortalecer las condiciones en que se desarrolla el servicio educativo y contribuir a la construcción de espacios más seguros para las comunidades escolares.