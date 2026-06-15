Normalistas de Naucalpan ganan primer lugar en jornada nacional de murales mundialistas

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Redacción 15 junio, 2026

15 junio, 2026 Municipios

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Naucalpan, Méx.- Estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas de la Escuela Normal de Naucalpan, ganaron el primer lugar en la “Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas” por elaborar una obra plástica que dibuja a este deporte como una práctica cultural popular vinculada a la identidad, la comunidad y la vida cotidiana de las juventudes.

Por la calidad de su trabajo, plasmado en el mural “Nuestro futuro con matemáticas y comunidad”, los 17 alumnos participantes en la actividad convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), organismo del Gobierno de México, recibieron como premio pases dobles y asistieron el pasado 11 de junio al partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de República de Corea y Chequia, disputado en el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), reconoció la participación y esfuerzo de los normalistas, destacó la importancia de que las y los jóvenes se involucren en el trabajo comunitario para embellecer espacios públicos y prevenir las adicciones, y señaló que este logro refleja el talento de las y los estudiantes mexiquenses y el trabajo que realizan las instituciones educativas de la entidad con el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Los normalistas que participaron en la elaboración del mural son; Mahuitzic Lorelei Blancas Rivas, Luz Elena Ángeles Rivera, Valeria Domínguez Pérez, Alma Edith Francisco Meneses, Samuel Gómez Macías, María del Carmen Gómez Ambriz, Carla Yareth González Padilla, Axel Daniel Leonardo Hernández, Elizabeth Monserrath Ponce de León Jiménez, Anghela Julisa Leyva Espinoza, Saúl Lemus Lucio, Saturnino Vicente Sánchez, Alyne Yareth Zepeta Castro, Yahir González Nicolás, Daniel Canales Butrón, Víctor Mayén Doroteo y Alan Fernando Cervantes de la Cruz.

Cabe señalar que “Tequios” es una iniciativa del IMJUVE, organismo encargado de diseñar políticas públicas a favor de las y los jóvenes mexicanos, que incluyen iniciativas como la “Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas”, espacio de creación donde los jóvenes de manera libre puedan discutir y expresar sus ideas