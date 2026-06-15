EdoMéx e INECC firman convenio ambiental

Ciudad de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para desarrollar proyectos técnicos y científicos que contribuyan a atender los desafíos ambientales y climáticos que enfrenta la entidad.

A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), esta alianza permitirá la construcción de una agenda conjunta de trabajo enfocada en mitigación y adaptación al cambio climático, transición energética, energías renovables, economía circular, gestión integral del agua, educación ambiental y soluciones basadas en la naturaleza.

Como parte del acuerdo, ambas instituciones intercambiarán información especializada y desarrollarán herramientas técnicas que contribuyan a mejorar la planeación y la toma de decisiones en materia ambiental, con el objetivo de generar beneficios para la población y el territorio mexiquense.

Durante la firma, Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, destacó que esta colaboración permitirá convertir el conocimiento técnico y científico en acciones orientadas a atender los efectos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.

Asimismo, señaló que el Estado de México enfrenta importantes retos ambientales derivados de su crecimiento poblacional, dinámica territorial y actividad económica, por lo que la coordinación entre instituciones resulta fundamental para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles.

Por su parte, José Abraham Ortínez Álvarez, Director General del INECC, afirmó que esta acción representa la voluntad de ambas instituciones para trabajar de manera coordinada y traducir el conocimiento técnico-científico en políticas públicas que beneficien a la población, al territorio y al medio ambiente.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México avanza en la construcción de soluciones para enfrentar los efectos del cambio climático, proteger los recursos naturales y generar mejores condiciones de bienestar para las futuras generaciones.