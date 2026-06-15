EdoMéx e INECC firman convenio ambiental
- Redacción
- 15 junio, 2026
- Estado de México
- convenio ambiental, EdoMéx, INECC, Toluca
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Ciudad de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para desarrollar proyectos técnicos y científicos que contribuyan a atender los desafíos ambientales y climáticos que enfrenta la entidad.
A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), esta alianza permitirá la construcción de una agenda conjunta de trabajo enfocada en mitigación y adaptación al cambio climático, transición energética, energías renovables, economía circular, gestión integral del agua, educación ambiental y soluciones basadas en la naturaleza.
Como parte del acuerdo, ambas instituciones intercambiarán información especializada y desarrollarán herramientas técnicas que contribuyan a mejorar la planeación y la toma de decisiones en materia ambiental, con el objetivo de generar beneficios para la población y el territorio mexiquense.
Durante la firma, Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, destacó que esta colaboración permitirá convertir el conocimiento técnico y científico en acciones orientadas a atender los efectos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.
Asimismo, señaló que el Estado de México enfrenta importantes retos ambientales derivados de su crecimiento poblacional, dinámica territorial y actividad económica, por lo que la coordinación entre instituciones resulta fundamental para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles.
Por su parte, José Abraham Ortínez Álvarez, Director General del INECC, afirmó que esta acción representa la voluntad de ambas instituciones para trabajar de manera coordinada y traducir el conocimiento técnico-científico en políticas públicas que beneficien a la población, al territorio y al medio ambiente.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México avanza en la construcción de soluciones para enfrentar los efectos del cambio climático, proteger los recursos naturales y generar mejores condiciones de bienestar para las futuras generaciones.