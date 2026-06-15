Reportan baja del 35% en homicidios y 52% en robo de vehículos en EdoMéx Oriente

Redacción

Redacción 15 junio, 2026

15 junio, 2026 Municipios

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Valle de Chalco, Méx.– En la Mesa de Paz, que encabezó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se informó que el robo de vehículos disminuyó 52 por ciento y los homicidios dolosos 35 por ciento en los 15 municipios del Mando Unificado de la Zona Oriente, estrategia que cumple 447 días de operación y que forma parte del trabajo coordinado con el Gobierno de México, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estos resultados se suman a la mejora en la percepción de seguridad registrada por la más reciente ENSU del INEGI en el Estado de México, lo que refleja que la coordinación operativa también comienza a traducirse en mayor confianza ciudadana.

“En #ValleDeChalco inicié las actividades de este día, donde encabecé la Mesa de Paz con la asistencia de las y los Presidentes Municipales de los 15 municipios que integran el Mando Unificado Oriente”.

“En la reunión, el General Raúl Martínez González, Coordinador del Mando Unificado, compartió que se tiene una disminución de 52 % en robo de vehículo y de 35 % en homicidio doloso, en los 15 municipios que integran esta estrategia, desde el inicio de su implementación”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.

Entre las acciones que se realizan en la región destacan las labores de inteligencia y patrullajes focalizados para fortalecer el combate a la delincuencia y salvaguardar la integridad de las familias mexiquenses.

“Los tres órdenes de gobierno estamos trabajando en coordinación por la seguridad de las familias de la Zona Oriente”, concluyó la Mandataria mexiquense.

Durante la sesión 112, participaron presidentas y presidentes de los 15 municipios que conforman el Mando Unificado Oriente: Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Naucalpan, Ixtapaluca, Texcoco, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli.

También participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; además de representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Seguridad estatal.