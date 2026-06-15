Construyen puente Peñón-Texcoco, clave de movilidad para el oriente mexiquense

Nezahualcóyotl, Méx.- Como parte de la estrategia estatal “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo de inicio a la construcción del puente vehicular Peñón-Texcoco y Avenida 602, una obra de infraestructura que busca transformar la movilidad en la Zona Oriente de la entidad y que beneficiará a más de dos millones de habitantes de municipios conurbados con la Ciudad de México.

Durante el acto realizado en el municipio de Nezahualcóyotl, la mandataria mexiquense destacó que el proyecto es resultado de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y forma parte de una estrategia integral para mejorar la conectividad regional, reducir los tiempos de traslado y disminuir la congestión vehicular en una de las zonas más transitadas del Valle de México.

“Esta obra es producto de un gran equipo y de una coordinación que permitirá beneficiar a miles de familias que diariamente enfrentan largos recorridos para llegar a sus centros de trabajo, escuelas o actividades cotidianas”, expresó Gómez Álvarez.

La gobernadora recordó las dificultades históricas de movilidad que enfrentan los habitantes del oriente mexiquense, especialmente quienes diariamente se trasladan hacia la capital del país. Señaló que la nueva infraestructura permitirá mejorar la calidad de vida de la población al reducir el tiempo que actualmente destinan al transporte y que, en muchos casos, les obliga a salir de sus hogares desde la madrugada.

Asimismo, subrayó que la obra tendrá beneficios económicos y ambientales, al disminuir el consumo de combustible y reducir la emisión de contaminantes generados por el tráfico vehicular.

“Queremos que ese tiempo que hoy se pierde en traslados pueda destinarse a la convivencia familiar, al descanso o a actividades recreativas. También representa un ahorro para las familias y una contribución importante al cuidado del medio ambiente”, indicó.

La titular del Ejecutivo estatal reconoció la labor de los trabajadores de la construcción, a quienes calificó como fundamentales para concretar proyectos que trascienden generaciones.

Delfina Gómez destacó que la construcción del puente forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual se desarrollan 121 acciones orientadas a atender rezagos históricos en una región que concentra a más de 10 millones de habitantes.

La gobernadora señaló que durante décadas esta zona permaneció rezagada en materia de infraestructura y servicios, por lo que actualmente se trabaja en proyectos de movilidad, seguridad, escrituración, mejoramiento urbano y rehabilitación de vialidades.

En ese sentido, hizo referencia a los avances en programas de regularización patrimonial, informando que se han entregado alrededor de tres mil escrituras en municipios de la región, además de mantener acciones permanentes de bacheo y mantenimiento carretero.

La mandataria también aprovechó el encuentro para convocar a la ciudadanía a colaborar en el cuidado del entorno urbano, particularmente en el adecuado manejo de residuos para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias, así como en las campañas de reforestación que se desarrollan en distintas regiones del estado.

Delfina Gómez Álvarez aseguró que su administración mantendrá el impulso a las obras de infraestructura en la entidad, particularmente en la Zona Oriente, donde históricamente han existido rezagos en materia de movilidad y servicios. Señaló que la construcción del puente Peñón-Texcoco representa un acto de justicia social para millones de mexiquenses y reiteró su compromiso de seguir trabajando en coordinación con los gobiernos federal y municipales para mejorar la calidad de vida de la población.

Por su parte, Francisco Ruiz Quintero Pereda, director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el Estado de México, informó que el Gobierno Federal contempla la construcción de 19 puentes vehiculares en la región oriente de la entidad, con una inversión superior a los 3 mil 800 millones de pesos.

Precisó que durante este año se prevé la ejecución de nueve proyectos en los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, La Paz, Valle de Chalco, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, como parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad metropolitana.

Explicó que la primera etapa del puente Peñón-Texcoco estará a cargo del Gobierno del Estado de México y contempla la construcción de una estructura de aproximadamente 300 metros de longitud con cuatro carriles de circulación.

La obra está diseñada para agilizar el tránsito de más de 53 mil vehículos diarios que circulan por uno de los corredores más importantes y congestionados del Valle de México, donde confluyen usuarios provenientes de Nezahualcóyotl, Texcoco, Ecatepec y la Ciudad de México.

Las autoridades estiman que, una vez concluida, la nueva infraestructura permitirá una circulación más eficiente y segura, además de fortalecer la integración vial entre el Estado de México y la capital del país.

Al evento asistieron integrantes del gabinete estatal, legisladores y autoridades municipales, entre ellos el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense, José Francisco Vázquez Rodríguez; el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, así como directivos de organismos de infraestructura y movilidad estatales.