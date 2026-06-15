LuzMa Hernández rechaza intervención extranjera y pide sancionar traidores

Ecatepec, Méx.- “Nunca permitiremos la intervención de otros países que buscan excusas para someternos, porque los mexicanos y mexicanas podemos administrar nuestros recursos naturales, nuestro petróleo y nuestra justicia, sabemos tomar decisiones y también podemos juzgar justamente a quien actúe de manera ilegal, no necesitamos de nadie porque somos un país autónomo y suficiente”, aseguró LuzMa Hernández Bermúdez, presidenta del comité estatal de Morena en el Estado de México.

Durante una gira de trabajo por el distrito 11 de Ecatepec, LuzMa Hernández enfatizó: “Desde el municipio más poblado del Estado de México refrendamos nuestro apoyo irrestricto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez en el marco de las “Reuniones Informativas” por la defensa de la soberanía de nuestra nación.

Ante cientos de asistentes al Centro Cívico de San Cristóbal, en Ecatepec, la dirigente del morenismo en la entidad fue enfática al decir que “Hoy tenemos a la mejor presidenta de una nación y no lo decimos solo nosotros, pues en muchos países europeos, americanos y de oriente ven en Claudia Sheinbaum como un símbolo de resistencia y de liderazgo y aunque les duela a la derecha neoliberal, el movimiento de regeneración nacional sigue adelante y nada nos detendrá en nuestra labor de servir al pueblo”

Acompañada del síndico Rafael García y de docenas de líderes vecinales, políticos y empresarios, LuzMa Hernández subrayó que las acciones del gobierno federal se notan en una baja considerable de la pobreza extrema y como ejemplo, citó, hoy en Ecatepec casi el 90 por ciento de su población tiene un apoyo económico, una beca y servicios de índole federal y estatal, por ello día con día aumenta el nivel de aceptación de la presidenta y de la gobernadora, Ecatepec es bastión de Morena.

Celebró que hace poco Claudia Sheinbaum enviara una iniciativa de ley en la que se especifica que una elección puede ser anulada si se detecta intervención de extranjeros, “No se equivoquen, México es autónomo, demócrata y de izquierda y son el pueblo todo y sin el pueblo nada” finalizó.