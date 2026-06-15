Autobús y dos vehículos chocan en la México-Cuernavaca

Morelos, Méx.- Un accidente vehicular entre un autobús de pasajeros y dos automóviles particulares provocó afectaciones a la circulación la mañana de este lunes sobre la autopista México-Cuernavaca, en dirección hacia Cuernavaca.

El percance se registró a la altura del kilómetro 59, en las inmediaciones de la comunidad de Coajomulco, una zona donde frecuentemente se presentan incidentes viales debido a las condiciones de la carretera y al intenso flujo vehicular que conecta a la Ciudad de México con Morelos.

Tras el reporte de emergencia, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se movilizó al lugar para brindar atención a los involucrados, implementar medidas de seguridad y coordinar las maniobras necesarias para evitar mayores complicaciones en el tránsito. Las labores incluyeron el abanderamiento de la zona y acciones para agilizar la circulación vehicular.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido información oficial sobre el número de personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el accidente. Tampoco se ha precisado el grado de daños materiales ocasionados por el choque.

La presencia de unidades de emergencia y de personal operativo generó reducción de velocidad y tránsito lento en el tramo afectado, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal de auxilio.

La autopista México-Cuernavaca es una de las vías con mayor afluencia vehicular en la región centro del país y, en fechas recientes, ha registrado diversos incidentes que han ocasionado cierres parciales y congestionamientos, especialmente en la zona de Huitzilac y Coajomulco.

Las autoridades mantienen el monitoreo del área y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las circunstancias del accidente y el estado de las personas involucradas.