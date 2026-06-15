PROBOSQUE cumple 36 años de proteger los bosques mexiquenses

Metepec, Méx.- A 36 años de su creación, la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), organismo descentralizado del Gobierno mexiquense se consolida como una institución clave para la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la entidad, gracias al trabajo de cerca de mil hombres y mujeres que lo conforman.

Durante más de tres décadas, esta dependencia ha trabajado con comunidades, ejidos, productores, brigadistas, especialistas e instituciones para proteger los bosques mexiquenses, fundamentales para la captación de agua, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de millones de personas.

En el marco de este aniversario, el Director General de PROBOSQUE, Alejandro Sánchez Vélez, reconoció el trabajo del personal operativo y administrativo, del gremio sindical y de las y los jubilados de 2026. Destacó que durante esta administración se fortalecieron las condiciones laborales mediante la ampliación de la contratación anual de las 26 brigadas forestales, la capacitación especializada y el reforzamiento de las medidas de seguridad para quienes trabajan en la protección de los bosques.

Asimismo, PROBOSQUE fortaleció un modelo de atención basado en la cuenca como unidad de planeación, lo que permite vincular la conservación forestal con la recarga hídrica, la prevención de riesgos y la restauración del territorio.

Entre los principales avances destaca el Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México, que incrementó sus apoyos de mil 500 a tres mil 500 pesos por hectárea al año en zonas estratégicas de recarga hídrica y nacimientos de agua.

La entidad también alcanzó el primer lugar nacional por número de predios certificados internacionalmente bajo Manejo Forestal Sustentable, con 80 predios reconocidos por el Forest Stewardship Council (FSC). Asimismo, mantiene el liderazgo nacional en producción de árboles de Navidad, con más de 600 plantaciones legalmente establecidas en 38 municipios.

En materia de restauración, PROBOSQUE impulsó una estrategia hidrológico-forestal que prioriza la preparación del terreno, la captación de agua de lluvia, la conservación de suelos y la supervivencia de las plantas establecidas.

Durante 2025, el organismo produjo más de 6.7 millones de plantas en sus 17 viveros forestales y resguarda más de 2.5 toneladas de semillas en su Banco de Germoplasma, lo que fortalece la atención de proyectos de restauración y acciones ambientales en toda la entidad.

Además, implementó el Programa de Restauración Forestal Integral, que otorga apoyos de hasta 30 mil pesos por hectárea para obras de conservación de suelos, captación de agua, reforestación y protección de áreas restauradas.

Con 36 años de historia, PROBOSQUE refrenda su compromiso con la protección del patrimonio forestal del Estado de México y con la visión del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez de conservar los recursos naturales, fortalecer el bienestar de las comunidades y construir un futuro sustentable para las presentes y futuras generaciones.