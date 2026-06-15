UAEMéx mantiene vigente campaña de acopio de medicamentos caducos

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) mantiene vigente la campaña anual de acopio de medicamentos caducos y sus envases 2026, una estrategia orientada al cuidado del medio ambiente y dirigida principalmente a la comunidad universitaria.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la institución, la recolección seguirá vigente hasta el 30 de junio y contempla la recepción de medicamentos caducos, sobrantes de tratamientos, cajas de medicamentos y envases vacíos o con residuos.

La UAEMéx precisó que está prohibido depositar agujas, gasas, pilas, productos químicos, termómetros, jeringas, equipo de venoclisis y pañales.

Los puntos de acopio habilitados son el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, la Facultad de Ciencias de la Conducta, el Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria, la Facultad de Planeación Urbana y Regional y la Facultad de Química, ubicada en Colón.

La institución indicó que la campaña está dirigida específicamente a la comunidad universitaria, cuyos integrantes podrán llevar sus residuos de medicamentos caducos y envases vacíos a cualquiera de las sedes establecidas.

Asimismo, señaló que los espacios universitarios foráneos podrán organizar una campaña interna, previa notificación a la Dirección de Fomento Ambiental.

Con esta iniciativa, la UAEMéx busca impulsar acciones de protección ambiental y promover el manejo adecuado de residuos farmacéuticos, con el objetivo de evitar afectaciones al suelo y al agua.