Ochoa anticipa su despedida del futbol tras el Mundial 2026

Monterrey, Nuevo León.- Uno de los capítulos más importantes en la historia de la Selección Mexicana parece acercarse a su desenlace. Guillermo Ochoa, referente del futbol nacional y seis veces mundialista, reconoció que su carrera profesional podría terminar una vez que concluya su etapa con el Tricolor.

El guardameta mexicano abrió su corazón en una entrevista con la FIFA, donde no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el futuro y el significado que ha tenido representar a México durante más de dos décadas.

“Ahora que termine la Selección, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido a seguir jugando. He disfrutado cada momento aquí. Lo he dado todo, lo he dejado todo”, expresó el arquero de 40 años.

Las palabras de Ochoa generaron una profunda reacción entre los aficionados, quienes ven en él a uno de los máximos ídolos del futbol mexicano. Su trayectoria mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas en la historia en asistir a seis ediciones del torneo.

Aunque en la presente justa mundialista aún no ha visto acción, debido a la titularidad de Raúl Rangel bajo las órdenes de Javier Aguirre, la expectativa de verlo defender nuevamente el arco mexicano sigue viva entre la afición.

A nivel de clubes, Ochoa construyó una carrera internacional que lo llevó por ligas de Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre, además de sus exitosas etapas con el Club América.

Más allá de los títulos y los récords, el legado de Guillermo Ochoa se encuentra en sus actuaciones memorables con la camiseta nacional, especialmente en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde fue protagonista de algunas de las páginas más brillantes del futbol mexicano.

Si el Mundial 2026 marca el final de su camino, Ochoa se despedirá como uno de los futbolistas más emblemáticos que ha dado México.