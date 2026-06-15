Detienen en Toluca a 3 presuntos asaltantes de transeúntes y a un “motorratón”

Toluca, Méx.- Fueron dos llamadas de denuncia las que hicieron que elementos de la Policía municipal de Toluca detuvieran a tres presuntos carteristas y asaltantes de transeúntes, así como a un supuesto “motorratón”, en dos acciones distintas

En la primera intervención tuvo lugar en Paseo Tollocan, colonia Universidad, un hombre de 71 años denunció la presencia de tres personas en el interior de su domicilio sin su autorización. El denunciante los identificó como presuntos carteristas y responsables de robos a transeúntes en la zona.

Por lo que, el propietario otorgó permiso a los policías para ingresar al inmueble y sorprendieron a los sospechosos cuando intentaban huir; durante la revisión, les aseguraron 50 bolsas pequeñas con hierba verde con características similares a la marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Nancy Guadalupe “N”, de 29 años; Ricardo Raúl “N”, de 42 años, y José Armando “N”, de 41 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Mientras que, en una segunda acción, ocurrió en la colonia Nueva Oxtotitlán, policías municipales atendieron el reporte del robo de un teléfono celular; ya que vecinos del lugar lograron retener al presunto responsable, Juan “N”, de 40 años, hasta la llegada de los elementos, quienes recuperaron el equipo y efectuaron la detención.

Los 4 presuntos delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público quienes realizarán las investigaciones pertinentes.