Serán 150 quinceañeras las que cumplirán su sueño de ser festejadas

Toluca, Méx.- Este martes, 150 adolescentes de distintas comunidades del municipio de Toluca cumplirán el sueño de celebrar sus XV años gracias al programa “Sueños de Esperanza: Mis XV Años”, impulsado por el Sistema Municipal DIF.

Las jóvenes participarán en una ceremonia religiosa que se llevará a cabo en la Catedral de Toluca y posteriormente disfrutarán de una celebración que incluirá baile, pastel, vestidos, regalos y diversas actividades preparadas especialmente para ellas.

Como padrinos de generación fungirán la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, y el alcalde Ricardo Moreno Bastida, quienes respaldaron esta iniciativa destinada a brindar a las adolescentes una experiencia inolvidable.

Para la ocasión, también se coordinó la adecuación de unidades de transporte que permitirán a las festejadas lucir los vestidos que les fueron donados por sus padrinos durante el recorrido hacia los eventos programados.

Las más de 150 beneficiarias ya cuentan con vestido, tenis y accesorios para la celebración. Además, durante las últimas semanas han dedicado tiempo a ensayar el tradicional vals que compartirán con sus familiares y seres queridos.

Con este programa, el DIF Toluca busca fortalecer la inclusión social y generar momentos de alegría para jóvenes de comunidades que, en muchos casos, enfrentan limitaciones económicas para realizar este tipo de festejos.