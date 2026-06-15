No hay condiciones para que sea creado un municipio más en EdoMéx: Cortés

Toluca, Méx.– El presidente de la Comisión legislativa de Límites Territoriales del Congreso del Estado de México, Román Francisco Cortés Lugo, informó que ninguna de las siete comunidades que han solicitado su elevación para la categoría de municipio, cumple actualmente con todos los requisitos legales, principalmente en materia de viabilidad financiera y población mínima.

El legislador mexiquense, explicó que la mayoría de las localidades no alcanza los 60 mil habitantes exigidos por la ley, mientras que una de ellas sí cumple con el criterio poblacional, pero aún presenta pendientes en otros requisitos, por lo que no puede ser avalada.

Precisó que la comisión mantiene abierta la recepción de pruebas y documentación para sustentar las solicitudes, las cuales serán analizadas conforme al marco legal vigente.

Entre las principales inquietudes expuestas por representantes de las comunidades solicitantes destacan la falta de servicios públicos, la desatención de autoridades municipales y una escasa identificación con las demarcaciones de las que buscan separarse.

Las solicitudes en revisión corresponden a la comunidad de Atzingo del municipio de Ocuilan, San Francisco Tlalcilalcalpan del municipio entre Almoloya de Juárez y Zinacantepec, San Pablo de las Salinas del municipio de Tultitlán, Santa Catarina Ayotzingo del municipio de Chalco, Santiago Yeche del municipio de Jocotitlán y Teacalco del municipio de Temascalapa

Cortés Lugo subrayó que la creación de nuevos municipios es un proceso complejo que requiere cumplir estrictamente con criterios de población, infraestructura, suficiencia financiera, viabilidad territorial e identidad histórica, por lo que su resolución demanda tiempo y apego a la ley.

Finalmente, apuntó, “Con lo anterior, no estoy rechazando categóricamente que puedan ser municipios, pero es una cuestión de tiempo y, como lo digo, no es una cuestión de un criterio personal. En la comisión legislativa tenemos que basarnos escrupulosamente en la ley”.