Destaca CODHEM la atención digna a migrantes

Toluca, Méx. – En el marco del Programa “Heroínas y Héroes Paisanos”, Operativo Verano 2026, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Leopoldo Delgado Pérez, afirmó que los derechos humanos no se pierden al cruzar una frontera, no se suspenden con la distancia ni caducan con el tiempo, por lo que toda persona migrante debe ser tratada con dignidad al partir, durante su trayecto y al regresar.

Ante autoridades federales, estatales, municipales y aeroportuarias reunidas en el Aeropuerto Internacional de Toluca, el titular del organismo defensor señaló que la migración forma parte de la historia y del rostro de México, pues millones de compatriotas han cruzado fronteras impulsados por la necesidad, la falta de oportunidades y, muchas veces, por amor a sus familias.

Víctor Delgado expresó que el camino migrante suele estar marcado por la discriminación, la vulnerabilidad y la añoranza de quienes, lejos de su tierra, sostienen a sus familias y comunidades.

Por ello, subrayó que las instituciones deben estar a la altura de las personas paisanas que regresan al país y ofrecerles no un trámite frío, sino orientación, empatía, respeto, seguridad y calidez.

“Que su reencuentro con México comience con la certeza de que aquí se les esperaba”, sostuvo el presidente de la CODHEM, al destacar que migrar no es un delito, sino una decisión profundamente humana, tomada muchas veces por necesidad y por amor. Añadió que ninguna persona es ilegal y que quien sale en busca de una vida digna ejerce un derecho.

Durante su intervención, puntualizó que defender el derecho humano a migrar implica también trabajar para que ninguna persona se vea forzada a dejar su tierra y para que permanecer en su comunidad, con paz y oportunidades, también sea una decisión digna.

El presidente de la CODHEM destacó que el nombre del programa reconoce el esfuerzo de las heroínas y héroes paisanos, quienes han sostenido a sus familias desde la distancia; sin embargo, afirmó que el heroísmo institucional debe reflejarse en políticas públicas capaces de protegerles cuando deciden o se ven obligados a regresar.

Asimismo, recordó que durante el verano México no solo recibirá a quienes vuelven a casa, sino también a visitantes de distintas partes del mundo con motivo del Mundial de Futbol 2026, por lo que reiteró que el respeto a los derechos humanos no distingue nacionalidad, origen, condición migratoria ni pasaporte.

En su mensaje, el Almirante Retirado José Carlos Vera Vidal, Director General y Administrador Aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Toluca, destacó que este operativo busca brindar orientación, atención, seguridad y acompañamiento a las personas migrantes que regresan a su tierra o transitan por el país durante la temporada vacacional, mediante un trabajo coordinado entre instituciones.

Al acto asistieron Guillermo Manzo González, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México; Juan Manuel Dotor Ramírez, Subcoordinador de Enlace Internacional del Gobierno del Estado de México; la diputada local Yareli Anai Esparza Acevedo, presidenta de la Comisión de Atención y Apoyo a Personas Migrantes del Congreso local; Andrés Urzúa Ornelas, gerente de Financiera para el Bienestar; Carlos Alberto Ballesteros Cabello, jefe de Servicios de Auxilio Turístico del Estado de México, Ángeles Verdes; y Odilón López Nava, delegado de la CANAPAT en el Estado de México, entre otras autoridades.

La CODHEM reiteró su disposición para colaborar con autoridades municipales, estatales y federales, a fin de velar por los derechos de quienes habitan, visitan o transitan por el Estado de México, especialmente en contextos de movilidad humana, retorno, tránsito, turismo o deportación.

Finalmente, Víctor Delgado afirmó que el regreso a la patria no debe significar desamparo, sino reencuentro, reconciliación y justicia. “A quienes hoy vuelven a México les decimos de corazón: esta sigue siendo su casa. Su esfuerzo, su sacrificio y su trabajo son parte de la transformación de este país”, concluyó.