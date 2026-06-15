Capturan a presunto feminicida de estudiante de la UAEMéx

Toluca, Méx.- De manera coordinada con la Policía Municipal de Chimalhuacán, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvieron y cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en contra de Francisco Iván “N”, quien es investigado por el homicidio de Miriam “N”, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMéx.

El pasado fin de semana fuera localizado el cuerpo de la joven de 22 años al interior de una vivienda ubicada en la comunidad de Santa María Nativitas, en el municipio de Chimalhuacán.

Al lugar llegaron elementos de seguridad y servicios de emergencia tras recibir el reporte de una mujer que se encontraba inconsciente.

Sin embargo, paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y observaron huellas de violencia. Por lo que la Fiscalía Especializada en Feminicidios inició las investigaciones correspondientes y realizó diligencias para ubicar al probable responsable.

Las autoridades estatales y municipales localizaron y detuvieron a Francisco Iván “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona en donde una Autoridad Judicial determinará su situación jurídica.

Miriam “N” cursaba el octavo semestre de la Licenciatura en Derecho en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la UAEMéx, por quien la comunidad universitaria pide justicia.