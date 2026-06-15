Nakama Dog Race Metepec 2026 reúne a más de 200 corredores y sus mascotas

Metepec, Méx.- El Pueblo Mágico de Metepec vivió una jornada llena de deporte, convivencia familiar y amor por los animales con la celebración de la primera edición de la Nakama Dog Race Metepec 2026, evento que reunió a más de 200 corredores acompañados de sus mascotas en las distancias de 3 y 5 kilómetros.

Bajo el lema “Corre con quien te eligió”, la competencia logró convocar a familias completas, deportistas y amantes de los animales que encontraron en esta actividad una oportunidad para ejercitarse y fortalecer el vínculo con sus compañeros de cuatro patas.

Desde temprana hora, los participantes se dieron cita para formar parte de una experiencia diferente, donde el entusiasmo y la convivencia fueron los principales protagonistas. Durante el recorrido, los corredores disfrutaron de una ruta que permitió apreciar distintos puntos del municipio en un ambiente seguro y organizado.

La carrera contó con categorías con mascota y sin mascota, permitiendo que personas de todas las edades participaran en esta iniciativa que también promovió la tenencia responsable y el bienestar animal.

Al finalizar el recorrido, todos los participantes recibieron una medalla conmemorativa como reconocimiento a su esfuerzo. Además, se realizó una premiación especial para los primeros lugares absolutos de la prueba de 5 kilómetros en ambas ramas y modalidades.

Los ganadores del primer lugar fueron reconocidos con un adiestramiento básico para su mascota, mientras que los ocupantes del segundo sitio recibieron 10 días de hotel canino. Por su parte, quienes finalizaron en la tercera posición obtuvieron como premio 10 días de guardería canina.

La actividad también incluyó una zona de expositores y patrocinadores, donde los asistentes pudieron conocer diversos productos y servicios enfocados en el cuidado de los animales de compañía. Entre la oferta destacaron alimentos para perros, carnazas, accesorios, artículos de higiene y promociones especiales para los dueños de mascotas.

La Nakama Dog Race Metepec 2026 contó con el respaldo del Ayuntamiento de Metepec, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM), reafirmando el compromiso de impulsar actividades que fomenten la activación física, la integración familiar y el bienestar animal.

Con una destacada respuesta ciudadana en su primera edición, el evento dejó un balance positivo y sentó las bases para consolidarse como una tradición dentro del calendario deportivo del municipio.