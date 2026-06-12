UAEMéx abre convocatoria para cursos de idiomas 2026

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) publicó la convocatoria correspondiente al semestre 2026B para los cursos de idiomas que ofrece a través de sus centros especializados, con opciones para estudiantes de nuevo ingreso, reinscripción y cambios de modalidad.

La convocatoria contempla espacios para personas sin conocimientos previos y para quienes ya cuentan con dominio del idioma y desean incorporarse a niveles superiores. También considera procesos de reingreso, adición y cambios de idioma, sede o modalidad.

La oferta académica incluye cursos de inglés, ruso, francés, chino mandarín, alemán, italiano, portugués, japonés, náhuatl y otomí, con el objetivo de fortalecer las competencias lingüísticas de la comunidad universitaria y del público interesado.

De acuerdo con la UAEMéx, las clases para los grupos entre semana iniciarán el 17 de agosto de 2026; los grupos de viernes comenzarán actividades el 21 de agosto, mientras que los sabatinos arrancarán el 22 de agosto.

La convocatoria fue emitida por la Secretaría de Extensión y Vinculación para la Educación (SEVEPE), en coordinación con los Centros de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELe), y puede consultarse a través del código QR disponible en los canales oficiales de la Universidad.

La UAEMéx imparte diez idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, ruso, portugués, chino mandarín, japonés, náhuatl y otomí.

Los cursos se ofrecen en modalidades presencial, virtual, semipresencial y a distancia, además de contar con sedes y extensiones en diversos municipios mexiquenses. Cada curso consta de 80 horas de formación y puede cursarse en periodos semestrales o trimestrales.

El Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) cuenta con una matrícula promedio de cinco mil estudiantes por semestre, integrada por universitarios y público en general.