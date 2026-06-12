Gobierno de Atizapán continúa con las tareas de desazolve del vaso regulador La Cañada

Atizapán, Méx.-A través del Organismo de Agua, el gobierno de Atizapán lleva a cabo la limpieza y desazolve del vaso regulador La Cañada, a fin de retirar el azolve acumulado en esta infraestructura y garantizar la disminución de desbordamientos de aguas pluviales en esta época de lluvia, y minimizar las afectaciones a las comunidades cercanas y de zonas bajas dentro de municipio.

Los trabajos realizados por SAPASA, han extraído 2 mil 100 metros cúbicos de azolve de dicho vaso regulador, ubicado en el fraccionamiento Villas de la Cañada, labores que se prevé concluir en esta semana.

Aunado a ello, el Organismo de Agua, mantiene la limpieza y deshierbe de ríos y barrancas del municipio, asegurando así un flujo adecuado de los caudales para evitar desbordamientos e inundaciones ocasionadas por las lluvias de la temporada.

Estas tareas, encomendadas por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, para salvaguardar la integridad y patrimonio de las y los atizapenses, también requieren de la participación ciudadana, por lo que Rodríguez Villegas, hizo un llamado a la población en general para evitar tirar basura y mantener limpias las calles, coladeras y espacios públicos.