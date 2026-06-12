Clausura COPRISEM sanitarios de tianguis de palmillas por insalubres

Toluca, Méx.- Como resultado de una inspección realizada por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), nueve módulos sanitarios ubicados al interior del Tianguis de Palmillas de Toluca fueron clausurados debido a las condiciones insalubres en las que operaban y al incumplimiento de diversas disposiciones en materia de salubridad.

De acuerdo con las autoridades, estos espacios, aunque son propiedad del Ayuntamiento, permanecen bajo control irregular de distintas organizaciones de comerciantes desde 2019, situación que ha impedido una adecuada administración y mantenimiento de las instalaciones.

La intervención de la COPRISEM se llevó a cabo tras denuncias y solicitudes presentadas por usuarios del mercado, quienes señalaron las deficientes condiciones de higiene en los módulos sanitarios.

Tras la inspección correspondiente, la autoridad sanitaria determinó suspender sus actividades al considerar que representaban un riesgo para la salud individual y colectiva, además de constituir un foco potencial de contaminación para todo el centro de comercio.

Los módulos son utilizados semanalmente por miles de personas que acuden al Tianguis de Palmillas; sin embargo, presentaban condiciones que comprometían la salud tanto de comerciantes como de visitantes, por lo que las medidas implementadas tienen como objetivo prevenir afectaciones derivadas de la falta de limpieza y mantenimiento.

Por su parte, la Dirección General de Gobierno, encabezada por Mario Medina, informó que la clausura no afectó el desarrollo de las actividades comerciales ni dejó sin atención a los asistentes, ya que el operativo se realizó una vez concluida la jornada del tianguis, alrededor de las 15:00 horas.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan proteger la salud de más de 30 mil personas que cada semana visitan el Tianguis de Palmillas, además de garantizar que los espacios públicos cumplan con las normas sanitarias vigentes.

Finamente, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, señaló su respeto a las normas, a la legalidad y al orden en el municipio.