Refuerzan prevención de incendios en cuenca del río Lerma y el Nevado de Toluca

Toluca, Méx.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) informó que, a través de la brigada de contingencia ambiental del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODESCA), se han intensificado las labores de prevención de incendios forestales en la cuenca del río Lerma, en los ejidos y bienes comunales de Zinacantepec y Toluca, cerca del Nevado de Toluca.

Las acciones son realizadas por una brigada integrada por 10 personas, conformada por tres mujeres y seis hombres, quienes realizan trabajos para reducir el riesgo de contingencias que afecten la vegetación, el suelo y los cuerpos de agua de la región.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos se desarrollan en los ejidos de San Cristóbal Tecolit, San Antonio Acahualco, Buenavista, La Puerta del Monte, Loma Alta y San Juan de las Huertas, en Zinacantepec, así como en el ejido Cacalomacán y los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, en Toluca, en la cuenca del río Lerma.

Como parte de las labores preventivas, se han construido aproximadamente nueve kilómetros de brechas cortafuego, además de realizar la poda de rama baja en seis hectáreas y trabajos de chaponeo en otras seis hectáreas.

Asimismo, las brigadas han realizado 58 recorridos de vigilancia en la zona forestal y atendido seis incendios, con el objetivo de preservar los ecosistemas y reducir los riesgos para las comunidades asentadas en la cuenca del río Lerma.

La CONANP destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de conservación y restauración ambiental impulsada en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para proteger una de las principales áreas naturales del Estado de México.