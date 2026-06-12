EdoMéx activa 14 sedes del programa “Destino Futbolero”

Toluca, Méx.— Con el propósito de aprovechar la proyección internacional de la justa mundialista y detonar la actividad turística, cultural y económica en la entidad, el Gobierno del Estado de México puso en marcha la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, con la apertura simultánea de 14 sedes distribuidas en distintos municipios.

La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, contempla espacios habilitados en 11 Pueblos Mágicos, un Barrio Mágico, la capital mexiquense y una sede deportiva, donde se desarrollarán actividades recreativas, culturales y turísticas para público de todas las edades.

Las sedes se ubican en Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tonatico, San Martín de las Pirámides y Otumba; además del Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia, en Tlalnepantla, y Toluca. En Jilotepec, el programa opera en el Campo Carlos Hank González.

El programa estará vigente hasta el 9 de julio y contempla más de 300 actividades, entre ellas futbolote inflable, tiro al blanco, chutagol y espacios temáticos para fotografía. Asimismo, cada sede cuenta con pabellones artesanales y gastronómicos bajo la marca “Un Destino Hecho a Mano”, además de exposiciones fotográficas sobre el patrimonio natural, cultural y artesanal del estado.

La programación artística incluye la participación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el Coro Polifónico del Estado de México (COPEM) y la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), con 13 conciertos en diferentes sedes, que van desde presentaciones sinfónicas hasta espectáculos de rock sinfónico y repertorios populares.

La estrategia, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca fortalecer la derrama económica, así como promover la riqueza cultural de las regiones mexiquenses mediante la integración de deporte, turismo y arte en un mismo circuito.