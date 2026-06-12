San Mateo Atenco recibe por quinto año el distintivo “EDOMÉXSTI”

Valle de Bravo, Méx.- Por quinto año consecutivo, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco y el Sistema Municipal DIF fueron reconocidos con el distintivo EDOMÉXSTI, otorgado por la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en reconocimiento a las acciones permanentes y los resultados obtenidos para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Fueron recibidos los reconocimientos, respectivamente, por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra y el presidente honorario del Sistema Municipal DIF, Óscar Muñiz Máynez, en acto encabezado por el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, y por Omar Mañón Juárez, director general de Inspección e Inclusión Laboral y secretario ejecutivo de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de México, y con la anfitrionía de la presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce.

Por su parte, la alcaldesa Ana Muñiz Neyra reconoció al personal de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Dirección de Desarrollo Económico y Empleo, por su trabajo constante, eficiente y con resultados a favor de la protección de los derechos humanos de la niñez de San Mateo Atenco, como es la reinserción al sistema educativo formal de 250 adolescentes que habían abandonado la escuela.

En los últimos 5 años, informó, San Mateo Atenco ha consolidado una estrategia integral basada en la prevención, la coordinación institucional y la atención especializada.

Destacó que, la incorporación de la Perspectiva de Infancia en el Plan de Desarrollo Municipal, en el Presupuesto de Egresos y en el Bando Municipal; la operación del Comité Municipal para Erradicar el Trabajo Infantil y de mecanismos permanentes de detección y canalización de casos de riesgo, así como el acompañamiento jurídico, psicológico y social otorgado por la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Detallando que cada año, se brinda atención a 200 niñas, niños y adolescentes detectados en cruceros, plazas públicas y calles de mayor afluencia, a los cuales se les garantiza acceso a servicios de protección y desarrollo integral.

Además, desde el 2022, se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de la FGJEM, en la realización de operativos de prevención y detección de probables víctimas de trata de personas, fortaleciendo las acciones de vigilancia, atención y restitución de derechos.

Enfatizó que se seguirá trabajando en alineación con la Agenda 2030, particularmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7, que llama a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas: “Este distintivo nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad y sensibilidad para proteger a la niñez atenquense, para que pueda crecer, aprender y desarrollarse plenamente”, declaró la alcaldesa Ana Muñiz Neyra.

Estos distintivos otorgados por quinta ocasión, tanto al Gobierno Municipal como al DIF San Mateo Atenco, hacen que el municipio se consolide como referente estatal en la protección de la infancia, demostrando que la continuidad de las políticas públicas, la coordinación institucional y la participación social son fundamentales para construir un mejor presente y un futuro con más oportunidades para todas y todos.