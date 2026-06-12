Padres de los 43 normalistas denuncian cancelación de reunión con autoridades federales

Ciudad de México. – Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa denunciaron actos de criminalización en su contra luego de un operativo realizado en la alcaldía Tlalpan, donde autoridades capitalinas aseguraron 17 autobuses que eran utilizados por integrantes del movimiento.

Los hechos ocurrieron en el marco de las movilizaciones que mantienen los padres y madres de los normalistas, quienes desde hace más de una década exigen el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A través de un pronunciamiento público, los familiares señalaron que la acción de las autoridades representa un obstáculo para sus actividades de protesta y búsqueda de justicia. Asimismo, expresaron su inconformidad por lo que consideran una medida que afecta el desarrollo de sus movilizaciones y envía un mensaje de criminalización hacia quienes continúan demandando avances en las investigaciones.

Por su parte, autoridades de la Ciudad de México informaron que el aseguramiento de las unidades respondió a procedimientos relacionados con la regulación del transporte y la revisión de las condiciones en que circulaban los vehículos. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de padres de familia ni de integrantes del movimiento.

En medio de esta situación, fue cancelada la reunión que estaba programada para este viernes entre los familiares de los estudiantes y representantes del Gobierno federal. Al encuentro acudirían funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

La suspensión del encuentro generó preocupación entre los padres de los normalistas, quienes consideran que estos espacios de diálogo son fundamentales para dar seguimiento a las investigaciones y conocer los avances en las distintas líneas de indagación.

El caso Ayotzinapa continúa siendo uno de los expedientes más relevantes en materia de derechos humanos y procuración de justicia en México. A más de una década de los hechos, familiares, organizaciones civiles y autoridades mantienen esfuerzos para esclarecer lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos.

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado una nueva fecha para la realización de la reunión entre los familiares y las autoridades federales.