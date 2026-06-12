Modernizan Urgencias del Hospital Xoco con la mejor tecnología de LATAM

Ciudad de México.- El Hospital General Xoco cuenta desde ahora con una renovada área de Urgencias equipada con tecnología de última generación, tras una inversión destinada a modernizar los servicios médicos y fortalecer la atención de pacientes en estado crítico.

Durante la presentación de las nuevas instalaciones, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que la renovación incluye una sala de choque de alta especialidad y un quirófano inteligente totalmente digitalizado, considerado único en su tipo en la región y diseñado para atender emergencias médicas complejas con mayor rapidez, precisión y seguridad.

La modernización permitirá optimizar los procesos de atención hospitalaria mediante sistemas tecnológicos avanzados, mejorando la capacidad de respuesta del personal médico ante situaciones de riesgo y reduciendo los tiempos de intervención quirúrgica en casos urgentes. De acuerdo con autoridades capitalinas, el nuevo equipamiento coloca al Hospital General Xoco entre los centros hospitalarios públicos con mayor innovación tecnológica en América Latina.

Durante el acto, Brugada reiteró que el acceso a la salud es un derecho y no un privilegio, por lo que la incorporación de tecnología de punta busca beneficiar principalmente a la población que más lo necesita.

“En los gobiernos de la Transformación tenemos claro que la salud no es una mercancía. Aquí nadie les va a preguntar cuánto dinero tienen para salvarles la vida; la tecnología de punta es para quien más lo necesita”, expresó la mandataria.

Autoridades sanitarias señalaron que la renovación integral de Urgencias forma parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura hospitalaria de la capital del país, garantizando servicios médicos de calidad, atención especializada y mejores condiciones para pacientes y trabajadores de la salud.

El Hospital General Xoco es uno de los principales centros de atención médica de la Ciudad de México y opera las 24 horas del día, atendiendo miles de consultas y emergencias cada año. Con esta modernización, se busca consolidar su papel como hospital de referencia para la atención de casos de alta complejidad y urgencias médicas.