México y Corea del Sur se juegan el liderato del Grupo A

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tendrá una oportunidad importante para acercarse a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Corea del Sur el próximo 18 de junio en Guadalajara, en un duelo que podría definir al líder del Grupo A.

Tras la primera jornada, ambos equipos llegan con tres puntos luego de debutar con victorias. México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, mientras que Corea del Sur superó 2-1 a Chequia para colocarse también en la parte alta del sector.

El triunfo del Tricolor dejó buenas sensaciones entre aficionados y analistas. Uno de los jugadores más destacados fue Julián Quiñones, quien confirmó el gran momento que atraviesa. El atacante se mostró participativo, encarador y con una notable capacidad para generar peligro en cada intervención, características que terminaron siendo fundamentales para abrir el camino hacia la victoria.

Otro aspecto que convenció fue el trabajo defensivo. La escuadra dirigida por Javier Aguirre mostró orden y solidez en la última línea, limitando a Sudáfrica a escasas aproximaciones de peligro. La seguridad de los defensores permitió que el conjunto nacional controlara gran parte del encuentro y mantuviera su portería en cero.

El resultado también incrementó la ilusión de la afición mexicana. Después de un arranque exitoso en casa y con el respaldo de miles de seguidores, vuelve a tomar fuerza la esperanza de que México pueda superar las rondas que históricamente han marcado su participación en los mundiales.

Sin embargo, el debut también dejó aspectos por corregir. Aunque el marcador fue favorable, el equipo nacional generó oportunidades suficientes para ampliar la ventaja y deberá ser más contundente en los próximos encuentros. Además, será necesario elevar la intensidad y mejorar las transiciones ofensivas frente a rivales de mayor exigencia.

El combinado Azteca buscará un nuevo triunfo ante Corea del Sur en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la segunda jornada de la fase de grupos.