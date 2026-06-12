Necesario más recursos para reforzar acciones en contra del gusano barrenador: Cruz

Temascaltepec, Méx- El diputado Javier Cruz Jaramillo se pronunció por destinar más recursos presupuestales para reforzar las acciones de prevención y contención de la propagación del gusano barrenador del ganado y difundir e informar en las diferentes regiones de la entidad.

Durante una reunión de trabajo interinstitucional con el Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) de Temascaltepec, la Secretaría del Campo y el Ayuntamiento de Temascaltepec, el legislador informó que se están promoviendo foros con esta temática en Tejupilco y Valle de Bravo, además de que planteó la posibilidad de que se realicen encuentros en la zona norte y oriente de la entidad para ampliar el conocimiento sobre la larva de la mosca ‘Cochliomyia hominivorax’, que deposita sus huevecillos en heridas abiertas.

El también presidente de la Comisión de Planeación y Gasto Público del Congreso mexiquense, señaló la importancia de que las asociaciones ganaderas contribuyan con reportes para contar con registros estadísticos.

El representante del distrito X con cabecera en Valle de Bravo (que también abarca los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Temascaltepec, Texcaltitlán, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan), subrayó la relevancia del apoyo de otras entidades federativas para lograr un blindaje.

Mientras, Luis Antonio Huerta Alba, director general de Sanidad e Inocuidad Alimentaria de la Secretaría del Campo, precisó que hay nueve casos activos, de un total acumulado de 289 en 40 municipios.

Consideró importante la participación de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, debido a que también hay registros en animales de compañía.

Tras resaltar la relevancia de que las personas que identifiquen casos los reporten, aseguró que se está logrando un escudo integral a nivel central de la República Mexicana, como primer bloque nacional de trabajo, actualmente junto a Michoacán y Guerrero, y, próximamente, con la Ciudad de México y Morelos.

Mientras, la alcaldesa de Temascaltepec, Ahimelec Villa detalló que en su municipio se han atendido 67 casos e indicó que las y los productores están más informados y cuentan con más herramientas para cuidar la sanidad animal.