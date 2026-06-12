Zinacantepec refrenda protección de la niñez en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Zinacantepec, Méx.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, hizo un llamado a la sociedad para fortalecer las acciones que garanticen el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como su acceso a una infancia plena y libre de cualquier forma de explotación laboral.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el alcalde destacó que cada menor de edad tiene derecho a crecer, aprender, jugar y desarrollarse en un entorno seguro, condiciones fundamentales para su bienestar y para la construcción de un mejor futuro.

Manuel Vilchis señaló que el trabajo infantil representa una vulneración a los derechos de la niñez, ya que limita sus oportunidades de educación, desarrollo integral y sano esparcimiento, afectando su presente y sus posibilidades de progreso a largo plazo.

En este contexto, el Gobierno Municipal de Zinacantepec refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas, programas y acciones orientadas a la protección de la infancia, promoviendo entornos seguros que favorezcan el desarrollo físico, emocional, educativo y social de las nuevas generaciones.

Asimismo, la administración municipal hizo un llamado a la participación de la sociedad, instituciones y familias para trabajar de manera conjunta en la erradicación del trabajo infantil y en la construcción de mejores oportunidades para niñas, niños y adolescentes.

“Trabajemos juntos por una infancia libre de trabajo infantil y llena de oportunidades”, expresó en redes sociales en municipio de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal, al reiterar que el bienestar de la niñez es una prioridad para su gobierno.

Con esta conmemoración, el Ayuntamiento de Zinacantepec se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a sensibilizar sobre la importancia de garantizar los derechos de la infancia y erradicar las condiciones que propician el trabajo infantil, contribuyendo así a una sociedad más justa e incluyente.