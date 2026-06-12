Refuerzan acciones contra dengue en el sur del EdoMéx

Toluca, Méx.- Ante las altas temperaturas y las lluvias que se registran en la zona sur del Estado de México, la Secretaría de Salud de la entidad mantiene acciones permanentes de saneamiento básico y reforzará las labores de combate a vectores en coordinación con autoridades municipales y jurisdicciones sanitarias.

Gioberti Noel Mateos Toledo, encargado del despacho de la Dirección de Servicios de Salud, informó que las actividades de descacharrización representan una de las principales estrategias de fomento sanitario, por lo que se realizan de manera conjunta con las jurisdicciones sanitarias, personal especializado de los programas de vectores y los ayuntamientos que están dicha zona.

Indicó que en las zonas endémicas de la entidad sí se han registrado casos derivados de picaduras de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya, pero se realizan acciones para evitar más casos.

Asimismo, señaló que actualmente se encuentran en proceso de adquisición de insecticidas, así como en el mantenimiento de los equipos para fumigación, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas. Añadió que en breve se establecerá una coordinación con las administraciones municipales de la región de Tierra Caliente.

Por su parte, Gerardo Valdés Martínez, titular de la Coordinación de Regulación Sanitaria en el Estado de México, detalló que del 1 al 5 de junio se realizó la Semana de Fomento Sanitario, enfocada en la atención de emergencias sanitarias, entre ellas las relacionadas con el dengue y las inundaciones.

Durante ese periodo, se realizaron 9 mil 730 orientaciones de fomento sanitario vinculadas con emergencias sanitarias y, de manera específica, 312 acciones de orientación relacionadas con la prevención del dengue, indicó.

Cabe destacar que el aumento de las lluvias y las altas temperaturas favorece la proliferación del mosquito, por lo que la temporada de mayor riesgo en México se concentra entre los meses de junio y noviembre.

E incluso, más del 80 por ciento de los criaderos del mosquito se encuentran dentro o alrededor de las viviendas, de ahí la importancia de las campañas de descacharrización.