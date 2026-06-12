FIFA ordena cambios en uniforme de Haití

Ciudad de México.- La selección de Haití tuvo que modificar su uniforme oficial para la Copa del Mundo 2026 luego de que la FIFA solicitara ajustes al considerar que algunos elementos del diseño podrían contravenir las normas establecidas sobre equipamiento deportivo.

La decisión se produjo a pocos días del debut mundialista del conjunto caribeño y afectó una camiseta que buscaba rendir homenaje a uno de los episodios más importantes de la historia del país: la Batalla de Vertières, acontecimiento que marcó el camino hacia la independencia haitiana a principios del siglo XIX.

La empresa colombiana Saeta, encargada de diseñar la indumentaria, confirmó que recibió observaciones por parte del máximo organismo del futbol mundial y procedió a realizar las modificaciones requeridas para que el uniforme pudiera ser utilizado durante el torneo.

Aunque la FIFA no especificó públicamente cuáles fueron los elementos cuestionados, la referencia histórica incluida en la camiseta fue identificada como el principal motivo de la intervención. De acuerdo con Saeta, el diseño pretendía exaltar la identidad nacional y reconocer la lucha y resiliencia del pueblo haitiano, sin intención de transmitir un mensaje político.

“Aunque esta interpretación difirió de nuestra intención, respetamos el proceso e implementamos los requisitos finales comunicados por la FIFA”, señaló la marca en un comunicado oficial.

La Batalla de Vertières, librada en 1803, representó la derrota de las fuerzas francesas y permitió la consolidación de la independencia de Haití, proclamada oficialmente el 1 de enero de 1804. Por ello, el acontecimiento ocupa un lugar especial dentro de la memoria histórica del país.

Pese a la controversia, el entusiasmo por la participación mundialista se mantiene intacto. Haití volverá a disputar una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 1974, terminando una ausencia de más de cinco décadas en la máxima competencia del futbol internacional.

El combinado haitiano debutará el próximo 13 de junio frente a Escocia en Boston, en un encuentro que ha despertado gran expectativa entre sus aficionados, quienes ven en este Mundial una oportunidad para escribir una nueva página en la historia deportiva de su nación.