Gobernadora Delfina Gómez toma protesta a la nueva dirigencia de CMIC EdoMéx

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez tomó protesta al Comité Directivo 2026-2028 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Estado de México, y refrendó el compromiso de su administración para mantener una estrecha coordinación con el sector constructor en la ejecución de proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo económico y social de la entidad.

Durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal recibió a integrantes de la CMIC mexiquense, encabezados por su nuevo presidente, Gustavo Berrelleza Valdez, ante quienes destacó que la construcción representa uno de los pilares fundamentales para el crecimiento, la generación de empleos y la transformación de las comunidades.

Ante representantes empresariales, funcionarios estatales, integrantes de colegios de ingenieros y arquitectos, así como miembros del nuevo comité directivo, Gómez Álvarez subrayó que la industria de la construcción tiene un papel estratégico en el desarrollo de la entidad, al ser responsable de la edificación de infraestructura esencial como carreteras, hospitales, escuelas, sistemas hidráulicos y redes de comunicación.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que la toma de protesta del nuevo comité representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre gobierno e iniciativa privada, consolidar acuerdos y promover proyectos de infraestructura que generen beneficios directos para la población.

“Una obra cobra su verdadera dimensión cuando mejora la calidad de vida de las personas. Por ello reconocemos el trabajo de quienes integran este sector y su disposición para trabajar en equipo por el bienestar de las y los mexiquenses”, afirmó.

La gobernadora recordó que la administración estatal ha definido 2026 como el “Año de las Obras”, estrategia mediante la cual se busca acelerar la atención de rezagos históricos en materia de movilidad, infraestructura educativa, agua potable, salud, desarrollo urbano y apoyo al campo.

Entre los proyectos prioritarios destacó la reconstrucción integral del Periférico Norte, la rehabilitación de 85 espacios públicos en distintos municipios y la mejora de calles con perspectiva de género mediante el programa Caminemos Seguras.

Asimismo, resaltó que la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la entidad continúa fortaleciéndose. Informó que durante el primer trimestre de 2026 el Estado de México captó mil 983 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra que representa un incremento de cinco por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, señaló que la inversión nacional acumulada durante la presente administración asciende a 168 mil 536 millones de pesos.

“Estas cifras representan empleos formales, oportunidades para nuestros jóvenes, desarrollo para las comunidades y bienestar para miles de familias mexiquenses”, sostuvo.

Delfina Gómez Álvarez hizo un reconocimiento al trabajo realizado por la administración saliente de la CMIC EdoMéx, encabezada por el ingeniero Arnulfo Martínez, a quien agradeció las aportaciones realizadas durante su gestión para fortalecer la colaboración entre el sector constructor y el gobierno estatal y reiteró a la nueva administración su disposición para mantener una relación cercana y permanente con los empresarios de la construcción, al señalar que los retos en materia de infraestructura requieren del trabajo conjunto entre gobierno y sector privado.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó la relevancia de la CMIC como una de las organizaciones empresariales más representativas del país y subrayó el peso económico que tiene la construcción para la entidad.

Indicó que el Estado de México concentra más de mil 300 unidades económicas dedicadas a esta actividad y genera una aportación superior a los 85 mil 500 millones de pesos, equivalente a cerca del 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional del sector.

Además, señaló que la entidad ocupa el primer lugar nacional en generación de empleo dentro de la industria de la construcción, con más de 600 mil trabajadores vinculados a esta actividad.

La funcionaria destacó que la CMIC ha contribuido al fortalecimiento empresarial mediante programas de capacitación, asesoría especializada, vinculación institucional, promoción de negocios y responsabilidad social.

González Hernández informó además que, de acuerdo con datos del INEGI, la industria de la construcción en la entidad registró un crecimiento anual de 29.5 por ciento en febrero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que desde el inicio de la actual administración estatal mantiene un crecimiento promedio anual de 9.4 por ciento.

Al asumir la presidencia de la CMIC Estado de México para el periodo 2026-2028, Gustavo Berrelleza Valdez reconoció el respaldo institucional brindado por la gobernadora y manifestó la disposición del organismo empresarial para colaborar en el desarrollo de la infraestructura estatal.

El dirigente empresarial sostuvo que la infraestructura constituye una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la competitividad regional.

Berrelleza Valdez destacó que las empresas constructoras afiliadas a la CMIC cuentan con la capacidad técnica, experiencia y responsabilidad necesarias para participar en los proyectos estratégicos impulsados por el gobierno estatal.

Asimismo, consideró que privilegiar la participación de empresas mexiquenses en la ejecución de obras públicas permite fortalecer la economía regional, generar empleos y consolidar cadenas de proveeduría locales.

Durante la ceremonia, la gobernadora Delfina Gómez tomó protesta formal a los integrantes del Comité Directivo 2026-2028 de la CMIC Estado de México y recibió un obsequio por parte de la organización empresarial.

Al acto asistieron integrantes del gabinete estatal, representantes de organismos empresariales, colegios profesionales, empresarios del sector de la construcción y miembros del nuevo comité directivo, quienes refrendaron su compromiso de fortalecer la infraestructura y el desarrollo económico de la entidad mediante la colaboración entre los sectores público y privado.