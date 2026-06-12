Chivas amarra a Jordan Carrillo de cara al Apertura 2026

Guadalajara, Jalisco.- Chivas continúa fortaleciendo su plantilla de cara al Apertura 2026. Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, confirmó que el Guadalajara alcanzó un acuerdo para incorporar a Jordan Carrillo, futbolista surgido de Santos Laguna y considerado una de las jóvenes promesas del futbol mexicano.

La negociación fue confirmada por el directivo, quien destacó el crecimiento que ha tenido el jugador durante los últimos años, tanto en México como en su experiencia por Europa con el Sporting de Gijón.

“Hemos llegado a un acuerdo con Chivas y le deseamos lo mejor. Es un jugador que surge de nuestras fuerzas básicas y que tuvo una experiencia distinta en Europa que hoy lo potencia como un jugador relevante para México”, declaró Irarragorri.

El atacante tuvo un paso por el futbol español que, aunque no estuvo acompañado de los resultados esperados, le permitió adquirir experiencia internacional y madurar futbolísticamente. Tras regresar al balompié mexicano, Carrillo recuperó protagonismo y despertó el interés de diversos equipos de la Liga MX.

Finalmente fue el Rebaño Sagrado el que logró concretar la operación para sumar talento a un plantel que busca volver a levantar un título de liga. La llegada del jugador representa una nueva alternativa para el técnico argentino Gabriel Milito, quien estuvo cerca de conquistar el campeonato durante el Clausura 2026 y ahora contará con mayores opciones en ofensiva.

La directiva rojiblanca apuesta por una combinación de juventud y experiencia para mantenerse entre los protagonistas del futbol mexicano y responder a las altas expectativas de su afición.

Mientras tanto, la salida de Carrillo deja un hueco importante para Pumas, equipo que esperaba mantener al futbolista para el siguiente torneo. El atacante tuvo actuaciones destacadas durante la reciente Liguilla y era considerado una pieza valiosa dentro del proyecto universitario.

Con el fichaje prácticamente cerrado, Jordan Carrillo se perfila para convertirse en uno de los movimientos más llamativos del mercado de verano y en una de las apuestas de Chivas para buscar el campeonato en el Apertura 2026.