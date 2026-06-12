Fallece elemento de FGJEM en operativo de Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre investigado por el delito de feminicidio derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas un agente de la Policía de Investigación y el presunto agresor.

Los hechos se registraron en la Unidad Habitacional Hacienda del Parque, específicamente en las inmediaciones de la avenida Xalpa y Hacienda Lanzarote, donde elementos ministeriales acudieron para ejecutar el mandamiento judicial contra un sujeto señalado por las autoridades como probable responsable de feminicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, cuando los agentes ingresaron al inmueble donde se encontraba el sospechoso fueron recibidos con disparos de arma de fuego. Ante la agresión, los elementos de la Fiscalía repelieron el ataque en legítimo uso de la fuerza, lo que desencadenó una intensa balacera que alarmó a vecinos de la zona.

Durante el enfrentamiento perdió la vida el Policía de Investigación Víctor Manuel Lugo, quien participaba en el despliegue operativo. Horas más tarde, la FGJEM confirmó el fallecimiento del agente y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la corporación.

La dependencia informó que el oficial alcanzó a repeler la agresión y abatió al atacante antes de perder la vida, acción que permitió proteger a los demás elementos que integraban el operativo. Como resultado del intercambio de disparos, el presunto feminicida también murió en el lugar.

Además, las autoridades reportaron la detención de seis personas presuntamente relacionadas con los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense no ha dado a conocer las identidades de los detenidos ni el grado de participación que habrían tenido durante el enfrentamiento.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer completamente lo sucedido.

La FGJEM reiteró que continuará las investigaciones para determinar la responsabilidad de las personas detenidas y llevar ante la justicia a quienes estén involucrados en los hechos que derivaron en la muerte del agente ministerial.