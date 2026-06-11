Detienen a docente por abuso sexual en Ecatepec

Redacción

Redacción 11 junio, 2026

11 junio, 2026 Policía

Policía Ecatepec

Ecatepec 0 Comments

Ecatepec, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Víctor Iván “N”, investigado por su posible participación en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, quien era su alumna en una escuela secundaria ubicada en el municipio de Ecatepec.

Los hechos por los cuales le fue cumplimentado este mandamiento judicial ocurrieron el 20 de noviembre del año 2025 y en dos ocasiones más en el mes de diciembre del mismo año, cuando este sujeto se desempeñaba como docente en un plantel escolar ubicado en la colonia Santa Clara de esta demarcación y habría realizado tocamientos de índole sexual a una alumna de entonces 13 años.

Una vez que esta Fiscalía tuvo conocimiento de estos hechos, inició la investigación y tras recabar datos de prueba solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión contra Víctor Iván “N” como posible partícipe de los hechos.

Este mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que una vez detenido, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica.

Cabe destacar que Víctor Iván “N” ya había sido detenido por el delito de abuso sexual en agravio de la misma víctima por hechos perpetrados el 3 y 22 de octubre de 2025; actualmente se encuentra vinculado a proceso con medida cautelar de garantía económica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que, en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.