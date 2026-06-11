Cumplen orden de aprehensión por triple homicidio en Villa Victoria

Villa Victoria, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dieron cumplimiento a orden de aprehensión en contra de Juan “N”, quien es investigado por el delito de homicidio en agravio de tres masculinos, hecho ocurrido en esta demarcación.

Según se desprende de las primeras investigaciones practicadas por esta Representación Social, el 1 de agosto de 2025, las víctimas se encontraban laborando dentro de un predio localizado en la comunidad de Turcio, tercera sección de este municipio, cuando a bordo de un vehículo sedán llegaron dos sujetos, uno de ellos, el hoy investigado, quienes, sin mediar palabra alguna, aparentemente accionaron un arma de fuego en contra de las víctimas privándolas de la vida para después huir del lugar.

El avance de las investigaciones permitió identificar a este sujeto como uno de los probables responsables, por lo que se solicitó ante un Juez la orden de aprehensión correspondiente.

Al cumplimentarse el mandamiento judicial, Juan “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, la cual será la encargada de definir su situación legal.

En tanto, el detenido debe ser considerado inocente hasta que la autoridad competente determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.