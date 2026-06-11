Anuncia Alejandro Armenta sustitución de mototaxis por autos Olinia
- Redacción
- 11 junio, 2026
- Nacional e Internacional
- Alejandro Armenta, México, Olinia, Puebla
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Desde Puebla
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que prevé sustituir los mototaxis con vehículos Olinia.
Señaló que dichas unidades ilegales son epidemias toleradas por las autoridades municipales, que continúan operando con total anarquía y jóvenes que no tienen ni mayoría de edad.
Ante ello, dijo que Olinia significará una oportunidad, para evitar que sigan circulando unidades inseguras.