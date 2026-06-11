SEMAR decomisa toneladas de presunta cocaína en Guerrero

Guerrero, Méx. -Como parte de las acciones permanentes contra el narcotráfico, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Armada de México, lograron el aseguramiento de más de dos toneladas de cocaína y la detención de cinco personas durante dos operativos realizados en el estado de Guerrero y aguas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con la información oficial, las acciones se desarrollaron de manera coordinada en el municipio de Tecpan de Galeana y en operaciones de vigilancia marítima frente a las costas del Pacífico, donde personal naval detectó actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

Durante los operativos, las fuerzas federales aseguraron más de dos toneladas de presunta cocaína, una de las mayores incautaciones registradas en la región en lo que va del año. Asimismo, fueron detenidas cinco personas presuntamente vinculadas con organizaciones dedicadas al trasiego de estupefacientes.

Las autoridades destacaron que este golpe representa una afectación económica estimada en 463 millones de pesos para las estructuras criminales, al impedir que la droga llegara a los mercados de distribución nacionales e internacionales.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de México para combatir a los grupos delictivos que operan en las costas del país y utilizan rutas marítimas para el transporte de narcóticos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para identificar posibles vínculos con organizaciones criminales que operan en la región.

Con este aseguramiento, la Armada de México reafirmó su compromiso de fortalecer la vigilancia marítima y costera, así como de colaborar con las instituciones de seguridad para reducir la capacidad operativa y financiera de los grupos dedicados al narcotráfico.