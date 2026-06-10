Puebla ha dado todas las facilidades para crear el Olinia, admitió Sheinbaum

Redacción

Redacción 10 junio, 2026

10 junio, 2026 Nacional e Internacional

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Desde Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, dio todas las facilidades en la creación de Olinia.

En conferencia de prensa, precisó que la entidad es sede de la armadora de baterías del Olinia 2, que es de carga y tiene aire acondicionado.

Indicó que el proyecto avanza, pues lo primero era presentar el prototipo y, después, la unidad.