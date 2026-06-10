Seguridad Pública estatal llama a diputados a legislar para que Protección Civil pueda inspeccionar centros de combustibles.
- Redacción
- 10 junio, 2026
- Nacional e Internacional
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Desde Puebla
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla hizo un llamado a los diputados del Congreso local a legislar para que Protección Civil pueda inspeccionar centros de combustible y gas LP.
El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González dijo que la explosión ocurrida en Tepeaca la semana anterior, denota la falta de control y supervisión de dichos espacios.
De ahí radica la importancia de otorgar facultades a PC tal y como existe en otros estados.