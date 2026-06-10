Detienen a 3 presuntos presuntos roba autos en Toluca

Toluca, Méx.- Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, lograron recuperación de un vehículo con reporte de robo y la detención de tres personas en la delegación de San Pedro Totoltepec.

La estrategia de seguridad implementada por el alcalde Ricardo Moreno y basada en operatividad policial, videovigilancia y patrullas inteligentes, es que se logró dicha detención.

Por lo que, de inmediato, se activó un dispositivo coordinado entre el Centro de Mando y policías en campo, quienes dieron seguimiento al vehículo hasta interceptarlo en el cruce de las calles Revolución e Independencia.

En el lugar fueron detenidos Saúl “N”, Emmanuel “N” y Geovani “N”, quienes junto con el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La estrategia de seguridad integral de seguridad impulsada por el alcalde Ricardo Moreno que combina tecnología, videovigilancia y patrullaje táctico ha dado resultados ora seguir deteniendo a presuntos delincuentes en Toluca.