Capturan a dos implicados en robo de relojes de alta gama

Redacción

Redacción 10 junio, 2026

10 junio, 2026 Policía

Policía Toluca

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Toluca, Méx.- Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal (SSPC), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de José Alberto “N” alias “El Pri” y Carlos “N” alias “El Chaneke”, por el delito de secuestro exprés con fines de robo, estos sujetos son investigados por su posible participación en el robo de dos unidades de carga que transportaban relojes de alta gama.

El pasado 25 de mayo, las víctimas salieron de las instalaciones de la aduana ubicada en el “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles” (AIFA) a bordo de dos unidades de carga que transportaban relojes propiedad de una empresa privada, cuando circulaban sobre el Circuito Exterior Mexiquense a la altura de la colonia Granjas de Ecatepec, presuntamente fueron interceptados por los hoy investigados y tres sujetos más, quienes viajaban a bordo de dos vehículos y los amagaron con armas de fuego.

Una vez que obligaron a los conductores de los vehículos a descender de las unidades, alias “El Pri” y alias “El Chaneke” abordaron y condujeron las unidades hasta un lugar despoblado ubicado en el municipio de Teoloyucan, donde posteriormente se logró la recuperación de los transportes con apoyo de la Policía Municipal, seguimientos de geolocalización y cámaras de C5 de la SSEM.

Es importante señalar que, tras despojar de los vehículos a los conductores oficiales, el resto de los intervinientes los privaron de su libertad obligándolos a abordar diverso vehículo hasta que los liberaron aproximadamente dos horas más tarde en un camino de terracería también en el municipio de Teoloyucan.

Estos hechos quedaron videograbados por el sistema de seguridad con el que contaba la unidad de carga, por lo que fueron ampliamente difundidos por diversos medios de comunicación y redes sociales lo que permitió, mediante actos de investigación de gabinete, establecer la identidad de los ahora detenidos.

El 22 de enero pasado, José Alberto “N” alias “El Pri”, fue detenido por su posible participación en el delito de encubrimiento por receptación ya que se encontraba en posesión de una unidad con reporte de robo, hechos por los cuales fue vinculado a proceso con medida cautelar de firma periódica a la cual no se había presentado.

Con el intercambio de información, la SSPC, SSEM y Fiscalía del Estado de México lograron establecer que estos sujetos eran integrantes de un grupo delictivo autodenominado “Los Macetas”, dedicado al robo de vehículo y transporte con violencia en Ecatepec, Teoloyucan y Huehuetoca, municipio en el cual se habían refugiado para evadir la acción de la justicia, sin embargo, el pasado viernes 5 de junio se logró su detención.

Una vez que les fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés, José Alberto “N”, alias “El Pri” y Carlos “N”, alias “El Chaneke” fueron ingresados al Centro Penitenciario de Cuautitlán por el delito de secuestro exprés con fines de robo y podrían alcanzar una pena de hasta 90 años. Deben considerarse inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.