Asfalto resbaloso provoca accidente en la carretera México-Toluca

Cuajimalpa Méx.- Un accidente vehicular se registró este día sobre la carretera México-Toluca, a la altura de la zona de La Pila, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, presuntamente derivado de las condiciones de humedad que prevalecían en el pavimento a consecuencia de las lluvias registradas en la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados perdió adherencia sobre el asfalto mojado, situación que habría provocado que el conductor perdiera momentáneamente el control de la unidad. El incidente generó afectaciones parciales a la circulación en uno de los carriles de esta importante vía de comunicación que conecta la capital del país con el Estado de México.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia y a elementos de seguridad vial, quienes acudieron para brindar apoyo, realizar labores de abanderamiento y evitar nuevos accidentes mientras se efectuaban las maniobras para retirar las unidades involucradas.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en los vehículos participantes.

Las lluvias y el pavimento resbaloso continúan representando un riesgo para los conductores que circulan por la carretera México-Toluca, especialmente en tramos de curvas y pendientes donde la acumulación de agua reduce la adherencia de los neumáticos.

Autoridades de tránsito hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones durante esta temporada de lluvias, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y revisar las condiciones mecánicas de sus unidades para prevenir accidentes.

El incidente quedó bajo resguardo de los cuerpos de seguridad vial, quienes coordinaron las labores para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona.