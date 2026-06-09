Inauguran exposición sobre fútbol y memoria en el PJEdomex

Toluca, Méx.- El relato “El día que Pelé me entregó el cielo”, es una de las piezas entrañables de la exposición “Más que un objeto: Memoria y valor documental del fútbol”, inaugurada por la Dirección de Archivos del Poder Judicial del Estado de México, en el marco del Día Internacional de los Archivos y del inicio de la Copa Mundial de Fútbol.

Se muestran balones, playeras, fotografías, recortes, álbumes, medallas y recuerdos personales de trabajadores del PJEdomex, demostrando que, como sucede con los grandes momentos que permanecen en la memoria de la afición, los objetos conservan historias que van más allá de la cancha.

En 1974 Pelé entregó algo más valioso que una medalla, entregó un sueño. “Esto es solo el inicio, campeón”, esa frase pronunciada por Edson Arantes do Nascimento, quedó grabada para siempre en la memoria de quien, siendo un niño y capitán de un equipo campeón, subió al podio sin imaginar que recibiría el reconocimiento de manos del hombre que cambió la historia del fútbol, imagen que quedó grabada en la memoria de José Luis Sierra Alva, colaborador del Poder Judicial.

Años después, en mayo de 2011, Pelé entregó la medalla de oro al servidor judicial, Omar Ramírez Lara, quien en ese entonces era director técnico de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, tras la conquista de la Universiada Nacional de ese año; ambas fotografías forman parte de esta exhibición.

Este martes, la apertura de la exposición reunió al Presidente del Órgano de Administración Judicial, Magistrado Fernando Díaz Juárez, a la Magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, integrante de dicho órgano, a la Secretaria de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, Cristel Yunuen Pozas Serrano, al Magistrado Sergio Castillo Miranda, Coordinador de Relaciones Intergubernamentales; así como María Elena Pons Escalera, Enlace en Materia Civil y Mercantil y Marco Octavio Flores Romero, Secretario Particular Adjunto, además de directivos, servidoras y servidores judiciales.

Durante la inauguración, el Director de Archivos, Abraham Velázquez Aranda, destacó que celebrar a los archivos significa reconocer su aportación a la preservación de derechos, la rendición de cuentas, la memoria histórica y la identidad social. A unas horas del inicio de la fiesta mundialista, explicó que la exposición busca mostrar que el fútbol y los archivos comparten una característica esencial: ambos conservan historias que trascienden generaciones. En esta ocasión, los objetos se transforman en testimonios documentales capaces de narrar momentos que permanecen vivos en la memoria de quienes los resguardan.

“Más que un objeto: Memoria y valor documental del fútbol” surge precisamente de esa intención de acercar los archivos a nuevos públicos, así lo explicó Ricardo Daniel Alvarado Solís, jefe del Departamento de Cultura Archivística, quien señaló que la propuesta fue abandonar los formatos tradicionales para conmemorar el Día Internacional de los Archivos y encontrar en el balompié un puente capaz de conectar a las personas con el trabajo archivístico.

Cada pieza está acompañada de información que permite descubrir detalles que no son evidentes a simple vista, por ejemplo: quién la generó, cuál fue su contexto, qué acontecimientos la rodearon y, sobre todo, qué historia humana habita en ella. De esa manera, los visitantes pueden comprender cómo los procesos archivísticos ayudan a construir identidad, preservar experiencias y dar significado a documentos que forman parte de la memoria colectiva.

La exposición permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2026 en las Salas de Exhibición de la Dirección de Archivos del Poder Judicial del Estado de México, ubicadas en Independencia Oriente número 116, San Pablo Autopan, Toluca.

Quienes deseen complementar la visita con un recorrido por las instalaciones pueden agendar previamente a los correos [email protected], [email protected], [email protected], o comunicarse al teléfono 722 167 9200, extensiones 15340 y 15335.